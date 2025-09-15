Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году

«Мы вводим бесплатные дни для всех… они будут по праздникам, это восемь праздников в году. У нас день, бесплатный для всех, — это Рождество, это День защитника Отечества, это 8 марта, это 12 апреля (День космонавтики), это День музеев 18 мая, это День учителя 5 октября, День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа, День святой Екатерины 7 декабря», — рассказал он журналистам.