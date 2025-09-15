Эрмитаж вводит бесплатный вход на восемь праздничных дней в году

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Государственный Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году, сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский.
«Мы вводим бесплатные дни для всех… они будут по праздникам, это восемь праздников в году. У нас день, бесплатный для всех, — это Рождество, это День защитника Отечества, это 8 марта, это 12 апреля (День космонавтики), это День музеев 18 мая, это День учителя 5 октября, День народного единства 4 ноября и День Эрмитажа, День святой Екатерины 7 декабря», — рассказал он журналистам.
По словам Пиотровского, Эрмитаж также расширяет льготы для отдельных категорий посетителей. Так, по четвергам, когда в музее действует бесплатный вход для пенсионеров, Эрмитаж с 1 октября смогут бесплатно посещать и дети до 18 лет, а также студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.