Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин похвалил Роспотребнадзор за привлечение молодых специалистов

Президент РФ Путин похвалил Роспотребнадзор за привлечение молодых специалистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Роспотребнадзор за привлечение молодых специалистов.

«В этой связи я хотел бы отметить, что из 68 тысяч сотрудников Роспотребнадзора, средний возраст это 48 лет, а 20% — до 35 лет. Это говорит о том, что, Анна Юрьевна, вам и всем вашим коллегам в Москве удается привлечь к этой сложной и очень важной работе молодых специалистов. Уже зрелых, но достаточно молодых и перспективных. Это очень здорово», — сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.