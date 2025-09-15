Путин похвалил Роспотребнадзор за привлечение молодых специалистов

«В этой связи я хотел бы отметить, что из 68 тысяч сотрудников Роспотребнадзора, средний возраст это 48 лет, а 20% — до 35 лет. Это говорит о том, что, Анна Юрьевна, вам и всем вашим коллегам в Москве удается привлечь к этой сложной и очень важной работе молодых специалистов. Уже зрелых, но достаточно молодых и перспективных. Это очень здорово», — сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.