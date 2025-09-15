«Точной статистики по штрафам за нескошенную траву нет». Эксперты назвали информационным шумом слухи о массовых штрафах за высокую траву

По словам Татьяны Железновой, очень часто людям дают возможность исправить ситуацию без штрафов, а просто вынеся предупреждение. И это касается не только высокой травы, но и несанкционированных свалок, беспорядка на подворье. Так, за первые полгода 2025-го было вынесено более 5 тысяч таких предупреждений.