«Точной статистики по штрафам за нескошенную траву нет». Эксперты назвали информационным шумом слухи о массовых штрафах за высокую траву

Слухи о массовых штрафах за нескошенную траву выше 20 сантиметров в Беларуси развеяли эксперты Министерства ЖКХ и Минприроды, сообщает БелТА.
Напомним, в Беларуси с мая 2025 года введены новые правила, касающиеся покоса травы (здесь подробнее).
После этого у людей могло создаться впечатление, что начнутся массовые наказания за нескошенную траву выше 20 сантиметров.
Как отметил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, это был просто информационный шум, использованный для формирования негативного общественного мнения.
В действительности же, внося изменения в Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, задача была не наказать граждан, а оказать поддержку там, где это необходимо, а также донести до них требования и нормы.
Начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова добавила, что точной статистики по штрафам за нескошенную траву нет. МВД дает общую статистику по административным процедурам, однако информация по конкретным нарушениям не обобщается.
По словам Татьяны Железновой, очень часто людям дают возможность исправить ситуацию без штрафов, а просто вынеся предупреждение. И это касается не только высокой травы, но и несанкционированных свалок, беспорядка на подворье. Так, за первые полгода 2025-го было вынесено более 5 тысяч таких предупреждений.
По ее словам, здесь важно понимать, что эти меры касаются не только граждан, но и юридических лиц.
Кстати, власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: «От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон».
