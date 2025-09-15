В Кемеровской области стартовала программа «СВОи Герои. Кузбасс»

Как уточнили в пресс-службе правительства, к занятиям в регионе приступили 102 ветерана СВО, еще более 30 действующих бойцов зачислены в резерв. Обучение будет проходить до сентября 2026 года и включать четыре очных модуля. Тематика направлена на развитие личностных и профессиональных качеств участников, повышение их уровня готовности к решению профессиональных задач в области управления.