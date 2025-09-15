Путин попросил Пушилина уделять внимание работе Роспотребнадзора в ДНР

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина уделять особое внимание работе Роспотребнадзора в ДНР.
«Понятно, что это территориальные подразделения федеральной службы, федерального агентства, но просил бы Вас, конечно, уделять должное внимание таким структурам, хоть они и являются федеральными, но работают в интересах граждан, проживающих на конкретных территориях, в данном случае Донецкой Народной Республике», — сказал Путин, обращаясь к Пушилину во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
Он обратил внимание на то, насколько это важно, особенно в тех непростых условиях, в которых еще живут, работают люди в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской, в Запорожской областях.