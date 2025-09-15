Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В дагестанских селах Новочуртах и Шушия откроют фельдшерские пункты

В них будут обслуживать почти 3,5 тысячи человек.

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в селах Новочуртах и Шушия в Дагестане готовятся к открытию. Их построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Новолакского района.

В обоих медучреждениях завершили подключение к магистральному водоводу. Это стало финальным этапом подготовки к их открытию.

Современные ФАПы обеспечат жителей обоих сел первичной медико-санитарной помощью. В них они смогут пройти обследование, сделать вакцинацию, сдать необходимые анализы и приобрести медикаменты. В населенных пунктах суммарно проживают почти 3,5 тыс. человек.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.