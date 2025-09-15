В дагестанских селах Новочуртах и Шушия откроют фельдшерские пункты

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в селах Новочуртах и Шушия в Дагестане готовятся к открытию. Их построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Новолакского района.
В обоих медучреждениях завершили подключение к магистральному водоводу. Это стало финальным этапом подготовки к их открытию.
Современные ФАПы обеспечат жителей обоих сел первичной медико-санитарной помощью. В них они смогут пройти обследование, сделать вакцинацию, сдать необходимые анализы и приобрести медикаменты. В населенных пунктах суммарно проживают почти 3,5 тыс. человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.