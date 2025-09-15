Государственный исторический музей переходит на зимний режим работы

«Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс. Понедельник, среда, четверг, воскресенье — с 10:00 до 18:00. Пятница, суббота — с 10:00 до 21:00. Касса и вход в музей закрываются за один час до окончания работы музея. Вторник — выходной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Покровский собор открыт для посещения ежедневно с 11:00 до 18:00. Касса и вход в музей закрываются за 45 минут до окончания работы музея. Первая среда месяца является выходным днем.
Палаты бояр Романовых работают по следующему расписанию: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00, а в среду — с 11:00 до 19:00. Касса и вход в музей закрываются за один час до окончания работы. Вторник — выходной, а также каждый первый понедельник месяца является выходным днем. Вход в музей осуществляется по сеансам, количество билетов ограничено.
Центральный музей российского казачества работает в понедельник, вторник, четверг и воскресенье с 10:00 до 19:00, а в пятницу и субботу — с 10:00 до 21:00. Касса и вход в музей закрываются за один час до окончания работы. Среда является выходным днем.