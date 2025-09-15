Государственный исторический музей переходит на зимний режим работы

Палаты бояр Романовых работают по следующему расписанию: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00, а в среду — с 11:00 до 19:00. Касса и вход в музей закрываются за один час до окончания работы. Вторник — выходной, а также каждый первый понедельник месяца является выходным днем. Вход в музей осуществляется по сеансам, количество билетов ограничено.