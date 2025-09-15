Ричмонд
В Омской области закончился сезон грибов

Очень скромными в количественном отношении находками омичи делятся в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Грибной сезон в Омской области подошел к концу. Омичи еще выезжают в леса, но жалуются на очень скромные урожаи, фотографиями которых делятся в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте».

Четыре гриба за многочасовое хождение были найдены в лесах Азовского района. Буквально два съедобных гриба попались омским любителям тихой охоты в околках Таврического района. Ненамного богаче выдалась поездка омичей в Тюкалинский район, хотя из десятка найденных грибов вполне себе можно приготовить жаркое для небольшой семьи. Но главным «рекордсменом» стал Омский район с единственным грибом, найденным за многочасовое хождение омички вблизи деревни Классино.