Отопительный сезон на Бору стартует с 22 сентября

Отопительный сезон 2025−2026 гг в городском округе г. Бор начнется 22 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте местной администрации.
Отмечается, что такое решение принято на основании анализа подробного прогноза погоды.
Теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение потребителей тепловой энергии, необходимо начать первоочередное поэтапное включение муниципальных образовательных организаций и объектов здравоохранения.
Подключение жилого фонда, административных и прочих зданий начнется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого установится среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8.
