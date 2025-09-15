Ученый Богачев: вечером возможен второй за день пик магнитной бури

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ближе к вечеру 15 сентября ожидается второй за день пик геомагнитных возмущений, магнитная буря может снова достигнуть уровня G3 («сильно»). Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.
«Корональная дыра, которая сейчас действует на Землю, является крупной, поэтому уровень бурь G3 для нее не является удивительным. Да, в прогнозе были более низкие значения, но тут правильнее говорить, что прогноз выглядел необычно заниженным (была сильно недооценена напряженность магнитного поля). Поэтому возврат на уровни G3 возможен. Мы ожидаем ближе к вечеру второй пик сравнимой интенсивности, в том числе с высокой вероятностью полярных сияний», — сказал он.
Богачев уточнил, что ожидаемая продолжительность возмущений в несколько дней является типичной для корональных дыр, но, как правило, это воздействие с большими перерывами. «Поэтому мы все же рассчитываем, что этот первый ударный шок, который сейчас наблюдается, все-таки завершится в течение суток, и геомагнитная обстановка войдет в более стационарный режим», — отметил ученый.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября. За последние сутки уровень возмущенности геомагнитного поля поднимался до G3 («сильно»).
Эксперт упомянул, что крупная корональная дыра уже проходила мимо Земли месяц назад и на тот момент стремительно деградировала, ее возврат к росту был неожиданным.