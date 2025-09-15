Ученый Богачев: вечером возможен второй за день пик магнитной бури

«Корональная дыра, которая сейчас действует на Землю, является крупной, поэтому уровень бурь G3 для нее не является удивительным. Да, в прогнозе были более низкие значения, но тут правильнее говорить, что прогноз выглядел необычно заниженным (была сильно недооценена напряженность магнитного поля). Поэтому возврат на уровни G3 возможен. Мы ожидаем ближе к вечеру второй пик сравнимой интенсивности, в том числе с высокой вероятностью полярных сияний», — сказал он.