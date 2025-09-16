Кроссворд на 16 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Дэвиде Копперфильде
- Дэвид Копперфильд начал профессиональную карьеру иллюзиониста в возрасте 12 лет. В это же время он вступил в Американское сообщество магов, став самым молодым членом организации, а уже в 16 лет преподавал искусство иллюзии студентам Нью-Йоркского университета.
- Дэвид Копперфильд является обладателем уникальной коллекции магического реквизита и литературы, которая размещена в его «Международном музее и библиотеке искусства магии» в Неваде. Доступ туда могут получить только коллеги, историки, ученые и друзья иллюзиониста. Начало коллекции положила покупка Малхолландовской библиотеки магических и смежных искусств. В музее хранится около 150 000 экспонатов, включая раритетную книгу 1584 года по театральной магии, а также предметы, принадлежавшие легендарным иллюзионистам, таким как Гудини, Мельес и Роберт-Уден. Коллекция обошлась Копперфильду минимум в 200 миллионов долларов.
- Дэвид Копперфильд является рекордсменом по продаже билетов на свои сольные концерты, что отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Его шоу принесли выручку в 4 миллиарда долларов, превзойдя показатели Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Шоу «Dreams and Nightmares» долгое время удерживало бродвейский рекорд по числу распроданных билетов за неделю, принеся Копперфильду более 6 миллионов долларов за первые пять недель.
Ответы
По горизонтали:
1. Псевдоним
В 1974 году Дэвид Копперфильд поступил в Фордхемский университет, параллельно играя главную роль в мюзикле «Волшебник». Чикагская постановка имела огромный успех и стала самой «долгоиграющей» в городе. Именно тогда, отказавшись от псевдонима «Давино», он выбрал себе новое имя — «Дэвид Копперфильд», в честь героя романа Чарльза Диккенса.
2. Фокус
Дэвид Копперфильд известен своими зрелищными иллюзиями, многие из которых были записаны и показаны публике. К наиболее впечатляющим фокусам относятся: исчезновение Статуи Свободы, перелет через Большой Каньон, прохождение сквозь Великую Китайскую стену, побег из тюрьмы Алькатрас, путешествие в Бермудский треугольник, побег из взрывающегося здания и падение с Ниагарского водопада. Он также демонстрировал исчезновение вагона Восточного экспресса, полет, освобождение из смирительной рубашки, экстремальное подвешивание над горящими шипами, исследование дома с привидениями и выживание в столбе огня.
3. Полет
«Полет» Дэвида Копперфильда — один из самых известных и зрелищных номеров фокусника. Он создает иллюзию свободного парения в воздухе, демонстрируя акробатические трюки, пролетая через обручи и даже летая внутри закрытого стеклянного ящика. Свобода движений Копперфильда во время полета исключает возможность использования традиционных подвесных систем. Для усиления эффекта в разных версиях номера Копперфильд использует дрессированного сокола или летит в паре с добровольцем. Традиционно, фон сцены оформляется в синих тонах, а в телевизионных версиях — с использованием подвесных облаков. Музыкальное сопровождение — «East of Eden Suite» Ли Холдриджа. По словам Копперфильда, разработка и подготовка этого фокуса заняли у него семь лет.
4. Клаудия
Отношения Дэвида Копперфильда и Клаудии Шиффер, начавшиеся с помолвки в 1993 году и завершившиеся в 1999 году, стали предметом споров. Французский журнал «ParisMatch», опубликовал статью, в которой утверждалось, что роман между иллюзионистом и моделью был оплаченным пиар-ходом. Копперфильд подал иск за клевету на 30 миллионов долларов, но позже отозвал его, достигнув с журналом внесудебного соглашения.
5. Память
С ранних лет Дэвид Копперфильд демонстрировал выдающиеся способности. Обладая феноменальной памятью, он в юном возрасте заучивал Тору на слух. Уже в четыре года он смог повторить карточный фокус, показанный ему дедушкой. Родители поддерживали увлечение сына, и в семь лет Дэвид уже демонстрировал собственные иллюзии прихожанам синагоги.
По вертикали:
1. Палец
Фокусы, даже тщательно подготовленные, не всегда проходят гладко. Дэвид Копперфильд в одном из интервью рассказал о несчастном случае, произошедшем во время его выступления в Нью-Джерси. При выполнении трюка с перерезанием веревки, из-за слишком острых ножниц, он случайно отрезал себе кончик пальца. Копперфильд спокойно объявил зрителям: «Кажется, я отрезал себе палец», а затем поспешил в больницу за медицинской помощью.
2. Шоу
В 1978 году Дэвид Копперфильд начал свою телевизионную карьеру в качестве ведущего программы «Волшебство Эй-би-си», которая принесла ему известность. Вскоре он заключил контракт с компанией Си-би-эс на производство собственного шоу «Магия Дэвида Копперфильда», в котором участвовал знаменитый Орсон Уэллс. В 1980-е Копперфильд гастролировал по всему миру, включая Россию, с новыми масштабными иллюзиями, которые он исполнял перед живой аудиторией без использования монтажа. В 1981 году он продемонстрировал исчезновение 7-тонного самолета Lear Jet («Магия Дэвида Копперфильда IV»). За последующие годы Копперфильд получил множество премий «Эмми» за свои ежегодные телевизионные шоу. Он является единственным иллюзионистом, удостоенным звезды на голливудской Аллее славы.
3. Остров
В 2006 году Дэвид Копперфильд приобрел 11 островов на Багамах, включая курортный Муша-Кей, который обошелся ему в 55 миллионов долларов, а покупка и обустройство остальных островов — еще в 40. Сейчас острова обслуживают 30 сотрудников. Здесь есть кинотеатр для автомобилистов, а в главном поместье — бильярдный стол Гудини. Копперфильд проводит на островах около 10 недель в году, а в остальное время их арендуют миллиардеры по цене от 37 500 долларов за ночь.
4. Грабитель
В 2006 году иллюзионист Дэвид Копперфильд стал жертвой ограбления. После выступления на него и его ассистенток напали вооруженные грабители, потребовав отдать им все ценности. Ассистентки отдали деньги, телефоны и документы, но Копперфильд сумел обмануть преступников, продемонстрировав им пустые карманы, хотя все ценные вещи были при нем. Вскоре грабители были задержаны полицией.
