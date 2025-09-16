Кроссворд на 16 сентября 2025

3. Остров

В 2006 году Дэвид Копперфильд приобрел 11 островов на Багамах, включая курортный Муша-Кей, который обошелся ему в 55 миллионов долларов, а покупка и обустройство остальных островов — еще в 40. Сейчас острова обслуживают 30 сотрудников. Здесь есть кинотеатр для автомобилистов, а в главном поместье — бильярдный стол Гудини. Копперфильд проводит на островах около 10 недель в году, а в остальное время их арендуют миллиардеры по цене от 37 500 долларов за ночь.