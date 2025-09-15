КРАСНОДАР, 15 сен — РИА Новости. Мужчину, который подкинул свиную голову к мечети в Адыгее, задержали силами МВД республики и Росгвардии, он помещен в изолятор, заведено уголовное дело, сообщили в СУСК по республике.
Ранее в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края заявили, что неизвестные лица подкинули свиную голову к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе республики. В религиозной организации этот инцидент назвали «подлой провокацией».
Следствие установило, что инцидент совершил в ночное время 14 сентября 2025 года житель Анапы.
«Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Анапы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний)», — говорится в сообщении управления СК.
Сейчас все обстоятельства инцидента, как сообщается, устанавливают следователи. Назначены судебные экспертизы.
«Фигурант был задержан по месту проживания в Анапе и доставлен в следственный орган. Он водворен в изолятор временного содержания на территории Адыгеи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СУСК.