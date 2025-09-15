На Омск обрушилась мощная магнитная буря

Впрочем, конкретно для Омской области тот же сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН выдает более мягкий прогноз. Согласно этим данным, уже завтра, 16 сентября, магнитная буря едва перешагнет отметку G1 (слабая магнитная буря). 17 сентября магнитосфера Земли еще будет оставаться возмущенной, но уровня бури уже не достигнет.