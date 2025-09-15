На Омск обрушилась мощная магнитная буря

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сегодня, 15 сентября, на Землю обрушилась самая мощная магнитная буря за последние три месяца. Ее сила близка к уровню G3 (сильная буря) и значительно превышает расчетную.
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Лаборатории, буря разыгралась на фоне заметного роста скорости солнечного света и в результате попадания Земли в зону действия крупной коронарной дыры.
По прогнозам, геомагнитная обстановка будет неспокойной еще минимум 4−6 суток и нормализуется не раньше четверга-пятницы этой недели.
Впрочем, конкретно для Омской области тот же сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН выдает более мягкий прогноз. Согласно этим данным, уже завтра, 16 сентября, магнитная буря едва перешагнет отметку G1 (слабая магнитная буря). 17 сентября магнитосфера Земли еще будет оставаться возмущенной, но уровня бури уже не достигнет.