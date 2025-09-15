Ученый Богачев назвал фиктивными некоторые признаки спада магнитных бурь

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Уровень магнитной бури на графиках варьируется, в том числе показывая «штиль», но часть признаков спада геомагнитной активности является фиктивной. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября. За последние сутки уровень возмущенности геомагнитного поля поднимался до G3 («сильно»).
«Мы сейчас тоже внимательно следим за графиками. Часть признаков спада, к сожалению, является фиктивной. Дело в том, что планетарные магнитные бури, которые фиксируются в масштабах всего земного шара, определяются по данным международной сети станций, собранных за три часа. В начале каждого трехчасового интервала измерения как бы обнуляются и собираются заново, из-за чего на графиках на время может появиться зеленый уровень, создавая иллюзию, что магнитное поле успокаивается, но по мере поступления данных пока все возвращается в красную зону», — отметил он.
Несмотря на это, по данным измерений солнечного ветра в окрестностях Земли, наблюдается некоторое снижение активности. «Есть ожидания, что это отчасти нормализует геомагнитную обстановку», — подчеркнул Богачев.