Ученый Богачев назвал фиктивными некоторые признаки спада магнитных бурь

«Мы сейчас тоже внимательно следим за графиками. Часть признаков спада, к сожалению, является фиктивной. Дело в том, что планетарные магнитные бури, которые фиксируются в масштабах всего земного шара, определяются по данным международной сети станций, собранных за три часа. В начале каждого трехчасового интервала измерения как бы обнуляются и собираются заново, из-за чего на графиках на время может появиться зеленый уровень, создавая иллюзию, что магнитное поле успокаивается, но по мере поступления данных пока все возвращается в красную зону», — отметил он.