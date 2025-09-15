Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ценам на кофе и шоколад не рад: в Крыму взлетела стоимость товаров

Цены на кофе и шоколад в Крыму взлетели сильнее, чем в среднем по России.

С начала года стоимость кофе и шоколада в Крыму показала один из самых значительных «скачков» среди регионов России. Как свидетельствуют данные Росстата, полуостров заметно опередил общероссийские показатели инфляции на эти товары, сообщает «Крымская газета».

С января по август кофе в зернах в крымских магазинах подорожал на рекордные 25,5% — с 1682 до 2110 рублей за килограмм. Это значительно выше среднего роста по стране, который составил 19,7%. Растворимый кофе прибавил в цене 15,5% (до 4058 рублей за кг), а шоколад — 17,8% (до 1753 рублей за кг). В целом по России эти показатели оказались скромнее: +13,7% и +14,9% соответственно.

Кстати, самый дешевый растворимый кофе в Крыму можно найти в Евпатории — от 3655 рублей за килограмм. А вот лидер по доступности зернового кофе и шоколада — Керчь. Там килограмм зерен в среднем стоит 1916 рублей, а плитка шоколада обойдется от 1583 рублей.