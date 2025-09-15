Ценам на кофе и шоколад не рад: в Крыму взлетела стоимость товаров

С начала года стоимость кофе и шоколада в Крыму показала один из самых значительных «скачков» среди регионов России. Как свидетельствуют данные Росстата, полуостров заметно опередил общероссийские показатели инфляции на эти товары, сообщает «Крымская газета».
С января по август кофе в зернах в крымских магазинах подорожал на рекордные 25,5% — с 1682 до 2110 рублей за килограмм. Это значительно выше среднего роста по стране, который составил 19,7%. Растворимый кофе прибавил в цене 15,5% (до 4058 рублей за кг), а шоколад — 17,8% (до 1753 рублей за кг). В целом по России эти показатели оказались скромнее: +13,7% и +14,9% соответственно.
Кстати, самый дешевый растворимый кофе в Крыму можно найти в Евпатории — от 3655 рублей за килограмм. А вот лидер по доступности зернового кофе и шоколада — Керчь. Там килограмм зерен в среднем стоит 1916 рублей, а плитка шоколада обойдется от 1583 рублей.