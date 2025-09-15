Ричмонд
Комиссия правительства одобрила ужесточение наказания за дезертирство

Комиссия кабмина одобрила ужесточение наказания для оставивших часть заключенных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны на прохождение службы, сообщил источник РИА Новости.

«Одобрен», — сказал собеседник агентства.

Изменения предлагается внести в статьи о самовольном оставлении части или места службы, о дезертирстве и об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.