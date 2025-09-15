Ричмонд
Названа причина смерти актера из «Тайн следствия» Лагачева

Причиной смерти актера Дмитрия Лагачева из сериала Тайны следствия стал инфаркт.

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева стал инфаркт, рассказала его близкая подруга Алена Францукова в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти», — сообщила она.

Собеседница издания добавила, что все свое время артист посвящал работе.

Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А. А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, «Тайна Коко», а также героев в фильмах «Хроники Нарнии», «Пираты Карибского моря», «Мулан».