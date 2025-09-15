В метро Москвы запустили поезд в честь 80-летия Победы

«На Арбатско-Покровской линии начал курсировать новый тематический поезд, который мы создали вместе с Музеем Победы. Внутри состава пассажиры увидят экспозицию “Путь к Победе”, которая позволит: познакомиться с историями защитников нашей Родины, узнать о ключевых битвах и сражениях войны. Эту же экспозицию в Музее Победы открыли к 9 Мая», — говорится в сообщении.