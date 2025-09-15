В Петербурге опровергли возраст тектонических плит Северо-Запада России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Института геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) РАН опровергли датировку возраста тектонических плит фенноскандинавского щита, находящегося на Северо-Западе России и включающего Карелию и Кольский полуостров. Решение этой научной проблемы может помочь в поиске полезных ископаемых, передает корреспондент ТАСС с торжественного собрания в честь 75-летия ИГГД в Санкт-Петербургском отделении РАН.
«Нашими коллегами была высказана точка зрения, что их [тектонических плит фенноскандинавского щита] возраст начался около 2,7−2,8 млрд [назад]. Мы доказали, что это началось по крайней мере на млрд лет позже Возможно, на основе этого будут созданы модели по поиску полезных ископаемых», — рассказал ТАСС доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия РАН Сергей Скублов.
По мнению Скублова, есть полезные ископаемые, которые проще получать сейчас, но в будущем человек должен будет добывать их в Арктике, хорошо зная геологию арктических зон и занимаясь геологией мирового океана. Скублов уточнил в разговоре с ТАСС, что полезные ископаемые свойственны определенным эпохам Земли; если продатировать эти эпохи, то можно будет начать понимать, какие полезные ископаемые могут быть связаны с ними, а какие — нет. По этой причине, добавил он, выгода от изменения данной датировки не сиюминутная: запасы полезных ископаемых надо и дальше прогнозировать, параллельно развивая новые технологии по их переработке.
«Фундаментальная наука работает на престиж нашей страны. Любая крупная, фундаментальная проблема, которая решается нашими российскими организациями, поднимает на очень высокий научный уровень престиж нашей науки. Отчасти это [изменение данной датировки] можно связать с полезными ископаемыми», — добавил в беседе с ТАСС доктор геолого-минералогических наук, директор Института геологии и геохронологии докембрия РАН Антон Кузнецов.
Кузнецов объяснил, приведя пример, что доктор геолого-минералогических наук, основатель Института геологии и геохронологии докембрия РАН Александр Полканов нашел железную руду на Кольском полуострове. По тем, 20−30-х годов XX века представлениям, рядом с железной рудой обязательно должны были находиться угольные месторождения, как и, например, в Донбассе. Но, подчеркнул Кузнецов, уголь в Донбассе молодой, палеозойского возраста, а на Кольском полуострове нет палеозойских отложений, поэтому уголь искать там «бесполезно». «Вот практический вывод знания возраста той или иной территории», — сказал в беседе с ТАСС Кузнецов.
ИГГД РАН.
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН изучает самые ранние геологические образования земной коры, преимущественно докембрия, или криптозоя, — геологического периода в истории Земли, который охватывает время от ее формирования около 4,5 млрд лет назад до начала кембрийского периода ее истории около 450 млн лет назад. Институт проводит геологические экспедиции в Карелии, Красноярском крае, Забайкалье, Южной Якутии, на Камчатке и в других регионах страны, охватывающих весь период докембрия, исследуя стратиграфию, тектонику, магматизм и метаморфизм древних кристаллических толщ планеты. Институт первым в истории нашел микроорганизмы в древнейших толщах докембрия и наметил эволюцию ранних прокариот к эукариотам, как более высшим формам органической жизни. Институт ведет свое начало от созданной в 1950 году Лаборатории геологии докембрия Академии наук Советского Союза.