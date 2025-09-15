В Петербурге опровергли возраст тектонических плит Северо-Запада России

По мнению Скублова, есть полезные ископаемые, которые проще получать сейчас, но в будущем человек должен будет добывать их в Арктике, хорошо зная геологию арктических зон и занимаясь геологией мирового океана. Скублов уточнил в разговоре с ТАСС, что полезные ископаемые свойственны определенным эпохам Земли; если продатировать эти эпохи, то можно будет начать понимать, какие полезные ископаемые могут быть связаны с ними, а какие — нет. По этой причине, добавил он, выгода от изменения данной датировки не сиюминутная: запасы полезных ископаемых надо и дальше прогнозировать, параллельно развивая новые технологии по их переработке.