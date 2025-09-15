Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 16 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 16 сентября 2025 коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 16 сентября 2025.
В Свердловском районе по большей части адресов света не будет ночью в течение двух и четырех часов, лишь на улице Помяловского ремонтные работы пройдут с 10:00 до 14:00.
В Ленинском районе временные неудобства коснутся жителей некоторых домов в ночные часы, а вот на 4-й Советской и Олонской света не будет с 9 утра до 17 часов вечера.
По нескольким адресам Октябрьского района свет отключат всего на 30 минут ночью, например на Кожова, Коммунистической, Красных Мадьяр и других улицах электричества не будет на протяжении всего дня. В Правобережном районе на протяжении всего дня по разным адресам будет прекращено энергоснабжение.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 16 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.
