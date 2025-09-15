В Воронеже в День города ограничат продажу алкоголя

В субботу, 20 сентября, в Воронеже будут действовать временные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Соответствующее постановление опубликовала администрация города.
Основные ограничения:
· Запрет действует с 8:00 до 23:00,
· Распространяется на розничную продажу алкоголя, включая напитки на основе пива,
· Исключение сделано для предприятий общественного питания (продажа только на розлив) и магазинов беспошлинной торговли.
Ограничения затронут центральные улицы города, включая:
· Проспект Революции (от ул. Кольцовской),
· Площадь Ленина,
· Улицы Плехановская, Средне-Московская, Карла Маркса,
· Театральный проезд,
· Улицы Свободы, Платонова, Володарского,
· Улицы 25 Октября, Пятницкого и др.
Обеспечение соблюдения ограничений будут осуществлять сотрудники полиции. Полный список из 30 улиц и переулков, где будет действовать запрет, можно увидеть здесь.