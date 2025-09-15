Ричмонд
В Воронеже в День города ограничат продажу алкоголя

Его можно будет приобрести только в кафе.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 20 сентября, в Воронеже будут действовать временные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Соответствующее постановление опубликовала администрация города.

Основные ограничения:

· Запрет действует с 8:00 до 23:00,

· Распространяется на розничную продажу алкоголя, включая напитки на основе пива,

· Исключение сделано для предприятий общественного питания (продажа только на розлив) и магазинов беспошлинной торговли.

Ограничения затронут центральные улицы города, включая:

· Проспект Революции (от ул. Кольцовской),

· Площадь Ленина,

· Улицы Плехановская, Средне-Московская, Карла Маркса,

· Театральный проезд,

· Улицы Свободы, Платонова, Володарского,

· Улицы 25 Октября, Пятницкого и др.

Обеспечение соблюдения ограничений будут осуществлять сотрудники полиции. Полный список из 30 улиц и переулков, где будет действовать запрет, можно увидеть здесь.