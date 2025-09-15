Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области

Путин объявил благодарность курским больницам за работу в экстремальных условиях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам: областного бюджетного учреждения здравоохранения “Курская городская клиническая больница № 3”; областного бюджетного учреждения здравоохранения “Беловская центральная районная больница”, Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения “Медвенская центральная районная больница”, Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения “Рыльская центральная районная больница”, Курская область», — говорится в документе.