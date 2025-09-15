МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам: областного бюджетного учреждения здравоохранения “Курская городская клиническая больница № 3”; областного бюджетного учреждения здравоохранения “Беловская центральная районная больница”, Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения “Медвенская центральная районная больница”, Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения “Рыльская центральная районная больница”, Курская область», — говорится в документе.