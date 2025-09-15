Более 20 тысяч случаев за неделю! Жители Башкирии массово заражаются опасной инфекцией

В Башкирии наблюдают значительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора республики, за последнюю неделю в регионе зафиксировано 20 368 случаев ОРИ, почти половина из которых (9 774 случая) пришлась на детей до 14 лет.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается резкий рост заболеваемости на 44,4%. В связи с этим специалисты напоминают, что при отсутствии в классе или школе более 20% детей с признаками респираторных инфекций руководство образовательной организации должно принять решение о приостановлении учебного процесса или переводе на дистанционное обучение.
Для профилактики гриппа в республику уже поступило 505 540 доз вакцин, включая 246 890 доз для взрослых («СОВИГРИПП», «Флю-М») и 258 650 доз для детей («Ультрикс Квадри»). Согласно данным на 10 сентября, прививки сделали 389 573 человека.
Роспотребнадзор обращается к родителям с рекомендацией оставлять детей дома при первых признаках болезни и немедленно вызывать врача. Ведомство подчеркивает, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики против гриппа.
