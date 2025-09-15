Более 20 тысяч случаев за неделю! Жители Башкирии массово заражаются опасной инфекцией

По сравнению с предыдущей неделей отмечается резкий рост заболеваемости на 44,4%. В связи с этим специалисты напоминают, что при отсутствии в классе или школе более 20% детей с признаками респираторных инфекций руководство образовательной организации должно принять решение о приостановлении учебного процесса или переводе на дистанционное обучение.