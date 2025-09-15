В Казахстане ищут без вести пропавшего парня, уехавшего в Омск

Также в объявлении указаны приметы Дамира: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Из одежды на парне были серая ветровка, темное трико и черные кроссовки. С собой Дамир вез серый чемодан на колесиках и темно-синий рюкзак. Отдельно указывается, что молодой человек дезориентирован. В качестве связи перечислены мобильные телефоны казахстанского оператора, а также назван российский единый номер вызова полиции — 102.