В Казахстане ищут без вести пропавшего парня, уехавшего в Омск

Благотворительная организация «Поисковики города Павлодара VITA» дала объявление сегодня, 15 сентября, о пропавшем 21-летнем жителе города Павлодара. По информации, опубликованной на странице организации в соцсети «Одноклассники», юноша выехал в Омск и пропал.
«Сарсекеев Дамир Анатольевич 11 сентября 2025 года выехал из Павлодара в город Омск. С тех пор его точное местонахождение не известно», — говорится в ориентировке на пропавшего молодого человека.
Также в объявлении указаны приметы Дамира: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Из одежды на парне были серая ветровка, темное трико и черные кроссовки. С собой Дамир вез серый чемодан на колесиках и темно-синий рюкзак. Отдельно указывается, что молодой человек дезориентирован. В качестве связи перечислены мобильные телефоны казахстанского оператора, а также назван российский единый номер вызова полиции — 102.