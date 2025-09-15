Ричмонд
В Орловской области пройдет первый в регионе трейловый марафон

Для участников подготовлено четыре дистанции от 1 км до 43 км.

Первый в Орловской области трейловый марафон «Оптушанский Trail» состоится 28 сентября возле деревни Малая Рябцева. Мероприятие организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Орловского района.

Для участников подготовлено четыре дистанции от 1 км до 43 км. Место старта и финиша будет расположено на территории деревни Малая Рябцева. Схема трассы и треки появятся за неделю до забега.

Участие в марафоне платное, также необходимо пройти регистрацию по ссылке. В стоимость участия входит организация трассы и пунктов питания, стартовый номер, хронометраж и финишная медаль.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.