В Орловской области пройдет первый в регионе трейловый марафон

Первый в Орловской области трейловый марафон «Оптушанский Trail» состоится 28 сентября возле деревни Малая Рябцева. Мероприятие организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Орловского района.
Для участников подготовлено четыре дистанции от 1 км до 43 км. Место старта и финиша будет расположено на территории деревни Малая Рябцева. Схема трассы и треки появятся за неделю до забега.
Участие в марафоне платное, также необходимо пройти регистрацию по ссылке. В стоимость участия входит организация трассы и пунктов питания, стартовый номер, хронометраж и финишная медаль.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.