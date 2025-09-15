Акция «Врачи — Героям» прошла в больнице Приозерского района Ленобласти

Участники СВО и члены их семей приняли участие в ежеквартальной акции «Врачи — Героям», прошедшей в Приозерской межрайонной больнице Ленинградской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медучреждении.
В день акции пациенты могли пройти комплексное медицинское обследование. Каждый из них сдал клинический и биохимический анализ крови, сделал электрокардиограмму, флюорографию, а также имел возможность получить консультации таких узкопрофильных специалистов, как кардиолог, невролог, хирург, психолог, оториноларинголог и другие. Это позволило собрать полную картину здоровья и выявить возможные риски на ранних стадиях.
Акция была организована Приозерской межрайонной больницей по спискам, предоставленным государственным фондом «Защитники Отечества». По ее итогам некоторым пациентам были назначены дополнительные исследования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.