Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чердынском музее готовят экспозицию, посвященную древней Парме

Новая экспозиция Чердынского музея будет стационарной.

Новая экспозиция Чердынского музея будет стационарной. Она будет посвящена истории этой древней земли.

Для экспозиции будет создано особое музейное пространство в четырех залах. Как говорят в администрации музея, в каждом зале Парма будет представать в новом облике. Дизайн пространства выполнят с использованием натурального дерева, арт-объектов из стволов и корней деревьев, искусственного мха, элементов звериного стиля. Все вместе должно поддерживать в залах особую атмосферу таинственности.

Готовить экспозицию будут три месяца. Для этого здание нового музейного пространства на ул. Юргановской с 15 сентября закрывается для посетителей.