В Чердынском музее готовят экспозицию, посвященную древней Парме

Для экспозиции будет создано особое музейное пространство в четырех залах. Как говорят в администрации музея, в каждом зале Парма будет представать в новом облике. Дизайн пространства выполнят с использованием натурального дерева, арт-объектов из стволов и корней деревьев, искусственного мха, элементов звериного стиля. Все вместе должно поддерживать в залах особую атмосферу таинственности.