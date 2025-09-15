В татарстанской деревне Сугушла благоустроили родник «Источник счастья»

Родник «Бәхет чишмәсе» («Источник счастья») открыли после реконструкции 11 сентября в деревне Сугушла Бугульминского района Татарстана. Его благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районном исполнительном комитете.
Родник посвящен памяти бугульминца, Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина, который родился в этой деревне. Рабочие провели масштабную реконструкцию. Они очистили территорию, обновили ландшафт, привели в порядок мост через водоем, улучшили дамбу и построили накопитель воды.
Над родником также установили навес и соорудили пирс. Вдоль него теперь есть облагороженная прогулочная зона с освещением. Также там появились новая детская площадка и скамейки для отдыха. Кроме того, специалисты высадили 140 молодых сосен.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.