В Усть-Куте ребенка с инвалидностью не обеспечили медицинскими изделиями

Мальчику нужна была система для контроля уровня сахара в крови.

В Усть-Куте ребенка с инвалидностью не обеспечили медицинскими изделиями. Мать мальчика обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении прав ее ребенка. Как сообщили КП-Иркутск в надзорном ведомстве, в связи с медицинскими показаниями, врачи рекомендовали несовершеннолетнему сыну использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы.

— С февраля 2025 года нужные медицинские изделия не поступали в районную больницу, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура подала в суд иск, требуя обеспечить ребенка необходимыми системами для контроля уровня сахара в крови в нужном объеме, пока он не сможет самостоятельно следить за своим состоянием.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье продолжаются медосмотры и диспансеризация жителей. У 500 человек выявили рак. Также жители жаловались на проблемы с дыханием и пищеварением.