В Усть-Куте ребенка с инвалидностью не обеспечили медицинскими изделиями. Мать мальчика обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении прав ее ребенка. Как сообщили КП-Иркутск в надзорном ведомстве, в связи с медицинскими показаниями, врачи рекомендовали несовершеннолетнему сыну использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы.