В Юрге Кузбасса открылся клуб для родителей «Устойчивая семья»

Клуб для родителей «Устойчивая семья» начал работать 12 сентября в центре социальной помощи семье и детям Юрги Кемеровской области — Кузбасса по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
На первой встрече родители размышляли над темами «Откуда я родом?» и «Что является фундаментом семьи?». Они составляли родословное древо и размышляли над наследием предков. Мамы задумывались, что важного они передают детям и за что те смогут поблагодарить их в будущем. В следующем упражнении психолог помог понять: прочность семьи начинается с родителей. Их вклад, поступки и состояние здоровья непосредственно влияют на будущее детей и благополучие всей семьи.
«Клуб дает возможность остановиться в круговороте забот, осмыслить свой родительский опыт и сделать полезные выводы. Мы с радостью ждем новых встреч в “Устойчивой семье”, а их впереди 15», — сказала директор центра Ирина Ковалева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.