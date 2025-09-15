В Юрге Кузбасса открылся клуб для родителей «Устойчивая семья»

На первой встрече родители размышляли над темами «Откуда я родом?» и «Что является фундаментом семьи?». Они составляли родословное древо и размышляли над наследием предков. Мамы задумывались, что важного они передают детям и за что те смогут поблагодарить их в будущем. В следующем упражнении психолог помог понять: прочность семьи начинается с родителей. Их вклад, поступки и состояние здоровья непосредственно влияют на будущее детей и благополучие всей семьи.