В Пермском крае подвели итоги выборов губернатора и в местные органы власти

15 сентября состоялось заседание Избирательной комиссии Пермского края, на котором были подведены итоги голосования на выборах губернатора Пермского края.
В выборах губернатора Пермского края приняли участие 967 208 человек, что составляет 49,03% избирателей. Явка является рекордной на выборах губернатора Прикамья. При этом 70,94%, или 685 577 избирателей, отдали свой голос за действующего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
В Пермском крае подведены также предварительные итоги муниципальных выборов, прошедших в регионе в Единый день голосования 12−14 сентября 2025 года. В регионе состоялись 8 основных и 3 дополнительных избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Распределение мандатов выглядит следующим образом. Из 140 распределённых мандатов: «Единая Россия» — 117, «Новые люди» — 6, «ЛДПР» — 5, «КПРФ» — 4, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4, самовыдвиженцы — 4 мандата.
Председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил: «Выборы в Прикамье проходили штатно и легитимно. Их главными итогами стала высокая активность избирателей».
По словам Игоря Вагина, «в дни голосования в избирательные комиссии поступило 4 обращения, факты, изложенные в которых, не нашли своего подтверждения. Ни одной жалобы на организацию голосования в уполномоченные органы не поступало».
На прошедших выборах работало более 6600 наблюдателей, которые также не заявляли о возможных нарушениях.
По словам руководителя Штаба общественного наблюдения за голосованием Михаила Майорова, «наблюдатели от Общественной палаты региона, кандидатов и партий находились на избирательных участках и на надомном голосовании все три дня проведения выборов. Мобильная группа совершила несколько выездов, посетив более 15 участков в городе Перми. Круглосуточно велась работа в Центре общественного наблюдения. Не было зафиксировано ни одного нарушения. Выборы прошли спокойно, без нарушений, обстановка на избирательных участках была позитивная. Все обращения, поступившие на “Горячую линию”, носили информационный характер. Могу заключить, что выборы прошли на столь же высоком уровне легитимности и информированности населения, как выборы президента России в прошлом году».
По словам Алёны Садиловой, кандидата политических наук, доцента кафедры политических наук ПГНИУ, «пермяки в очередной раз показали единство и сплоченность. Отмечу, что явка и результат в абсолютных цифрах за Дмитрия Махонина превысили показатели прошлых выборов. Это знак доверия к региональной власти, поддержки ее курса жителями региона. И, конечно, уверенности в завтрашнем дне».