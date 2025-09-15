Новые медпункты открыли в трех районах Новосибирской области

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) открыли в селе Березово Маслянинского округа, деревне Воробьево Колыванского района и поселке Зимовье Черепановского района Новосибирской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Все три медучреждения укомплектованы современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания доврачебной помощи в амбулаторных условиях. В новых зданиях есть кабинеты для диагностики и лечения, помещения для хранения лекарств, санузлы и комнаты отдыха для персонала.
Например, в ФАПе села Березово сделали приемный покой, процедурный и гинекологический кабинеты, а также диагностическую лабораторию. Пункт рассчитан на 15 посещений в сутки и будет обслуживать 514 жителей села Березово и несколько десятков человек, которые живут в соседней деревне Кинтереп.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.