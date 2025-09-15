Ричмонд
Поиски идут уже неделю. Пропал 32-летний мужчина из Сибая

В Башкирии неделю разыскивают 32-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Пропал 32-летний Юрий Афанасьев из башкирского города Сибай. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно уже неделю, 8 сентября он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост — 165 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

