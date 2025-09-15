В Новосибирске создали институт радиоэлектронного приборостроения

Уточним, ранее, в 2021 году, университет и предприятие организовали совместное студенческое конструкторское бюро. Именно оно легло в основу НИИРП. Структурно институт состоит из научно-технического, обособленного подразделения на территории «Радио и микроэлектроники». Также есть подразделение в НГТУ для подготовки кадров и выполнения научно-исследовательских работ. Для НИИРП строится отдельное здание площадью 4000 кв. м по адресу: ул. Дачная, 66/1, к1. Завершить работы планируют во втором полугодии 2026 года.