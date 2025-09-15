В Новосибирске создали институт радиоэлектронного приборостроения

Совместный отраслевой Научно-исследовательский институт радиоэлектронного приборостроения (НИИРП) создали компания «Радио и Микроэлектроника» и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
НИИРП займется исследованиями в областях электроники, энергетики, машиностроения, информационных технологий. Также там будут разрабатывать новые конкурентоспособные технологии и продукты в области радиоэлектронного приборостроения. Еще одно важное направление — анализ, испытания и сертификация нового оборудования. Специалисты НИИРП будут отрабатывать технологии серийного производства новых образцов и обеспечивать их внедрение на производстве «Радио и микроэлектроники».
Уточним, ранее, в 2021 году, университет и предприятие организовали совместное студенческое конструкторское бюро. Именно оно легло в основу НИИРП. Структурно институт состоит из научно-технического, обособленного подразделения на территории «Радио и микроэлектроники». Также есть подразделение в НГТУ для подготовки кадров и выполнения научно-исследовательских работ. Для НИИРП строится отдельное здание площадью 4000 кв. м по адресу: ул. Дачная, 66/1, к1. Завершить работы планируют во втором полугодии 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.