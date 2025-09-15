В тюменской школе программирования запустят новый курс по языку SQL

Чтобы записаться на курс, необходимо зарегистрироваться на сайте в Системе электронного обучения Тюменской области, затем перейти на сайт школы программирования и выбрать курс. Далее нужно заполнить анкету и пройти тестирование. Обучение могут пройти жители юга Тюменской области от 17 лет и старше. Курс бесплатный. Запись открыта до 23 сентября 23:55.