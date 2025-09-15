В тюменской школе программирования запустят новый курс по языку SQL

Курс по программе «Основы работы с базами данных, язык SQL (продвинутый уровень)» пройдет с 25 сентября по 18 ноября в тюменской школе программирования по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информатизации региона.
Слушатели смогут узнать, как проектировать пригодные для работы различных систем базы данных, писать запросы различного уровня сложности на языке SQL, оптимизировать их и многое другое. Занятия будут проходить дистанционно по вторникам и четвергам с 20:30 до 23:00.
Чтобы записаться на курс, необходимо зарегистрироваться на сайте в Системе электронного обучения Тюменской области, затем перейти на сайт школы программирования и выбрать курс. Далее нужно заполнить анкету и пройти тестирование. Обучение могут пройти жители юга Тюменской области от 17 лет и старше. Курс бесплатный. Запись открыта до 23 сентября 23:55.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.