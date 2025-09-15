Экс-депутату думы Дегтярска продлили арест по делу о даче взятки

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в 2015 году Хисамов принял ислам, заявлял о татарском происхождении Дегтярска и «собирал деньги на мечеть». После налаживания связей с криминальным авторитетом Марселем Гасановым он получил контроль над местным бизнесом и муниципальными контрактами, уточнял собеседник агентства.