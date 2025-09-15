В Госдуме предложили автоматизировать перерасчет платы за интернет

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора», — сказано в документе.
Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета, для того, чтобы получить перерасчет за оплаченный интернет, абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору.
«Этот механизм был рассчитан на единичные технические неполадки, но он неэффективен и несправедлив в условиях массовых сбоев, затрагивающих большое число абонентов. В результате складывается ситуация, при которой потребители вынуждены в полном объеме оплачивать услугу, которая им не предоставлялась в должном качестве», — уточняется в документе.
Авторы документа подчеркивают, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги, и укрепит доверие к цифровым сервисам.
«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность введения автоматического порядка перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать предложения по внесению соответствующих изменений в Правила оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных», — говорится в документе.