Последние новости к вечеру 15 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 15 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 15 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 сентября 2025 года.

Песков заявил, что НАТО де-факто воюет с Россией

Источник: РИА "Новости"

Страны Североатлантического блока уже давно участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, это положение очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВС РФ освободили село в Запорожской области

Подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Ольговское в Запорожской области.

ФСБ и СКР обезвредили группировку, выведшую из России более 2,5 млрд рублей

Правоохранители раскрыли схему по выводу из России более 2,5 млрд руб. через микрокредитные организации. Задержаны пять участников мошенничества, им предъявлены обвинения.

В СВР предупредили о подготовке ЕС «сербского майдана»

Источник: Reuters

По данным СВР, нынешние беспорядки в Сербии стали продуктом подрывной деятельности ЕС. Он хочет использовать годовщину событий в Нови-Саде, чтобы «качнуть» ситуацию в свою пользу, а упор делается на «промывание мозгов» молодежи.

Владельца крупного оператора связи обвинили в поддержке ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Владельцы тамбовского телекоммуникационного оператора ООО «Ланта» и парк-отеля «Берендей» обвиняются в многолетней финансовой поддержке украинских формирований. Компанию Александра Зайцева и Александра Васильева хотят национализировать.

