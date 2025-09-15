Последние новости к вечеру 15 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 сентября 2025 года.
Песков заявил, что НАТО де-факто воюет с Россией
Страны Североатлантического блока уже давно участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, это положение очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ВС РФ освободили село в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Ольговское в Запорожской области.
ФСБ и СКР обезвредили группировку, выведшую из России более 2,5 млрд рублей
Правоохранители раскрыли схему по выводу из России более 2,5 млрд руб. через микрокредитные организации. Задержаны пять участников мошенничества, им предъявлены обвинения.
В СВР предупредили о подготовке ЕС «сербского майдана»
Владельца крупного оператора связи обвинили в поддержке ВСУ
Владельцы тамбовского телекоммуникационного оператора ООО «Ланта» и парк-отеля «Берендей» обвиняются в многолетней финансовой поддержке украинских формирований. Компанию Александра Зайцева и Александра Васильева хотят национализировать.