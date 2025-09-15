Явка на выборах губернатора Ростовской области составила 60,95%

Явка избирателей на губернаторских выборах в Ростовской области составила 60,95%. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.
Напомним, победу одержал Юрий Слюсарь (партия «Единая Россия»), его поддержали 81,25% избирателей.
Сергей Косинов (партия «Справедливая Россия — За правду») набрал 2,88% голосов, а Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 2,55%.
Добавим, на дополнительных депутатских выборах в Законодательное собрание Ростовской области VII созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 победила Зинаида Неярохина.
