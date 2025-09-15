Ричмонд
Явка на выборах губернатора Ростовской области составила 60,95%

Избирком Дона опубликовал данные по явке на губернаторских выборах.

Источник: Комсомольская правда

Явка избирателей на губернаторских выборах в Ростовской области составила 60,95%. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Напомним, победу одержал Юрий Слюсарь (партия «Единая Россия»), его поддержали 81,25% избирателей.

На втором месте оказался Евгений Бессонов (КПРФ) с результатом 9,17%, на третьем — Денис Фраш (ЛДПР), за которого проголосовали 3,47% избирателей.

Сергей Косинов (партия «Справедливая Россия — За правду») набрал 2,88% голосов, а Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 2,55%.

Добавим, на дополнительных депутатских выборах в Законодательное собрание Ростовской области VII созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 победила Зинаида Неярохина.

