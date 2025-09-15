Беларусь сможет построить санатории на побережье в Херсонской области

Херсонская область может предоставить Беларуси часть побережья для строительства санаториев. Об этом, как передает БелТА, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая состоялась в понедельник, 15 сентября 2025 года в Минске. По словам Сальдо, данная тема поднималась в ходе состоявшегося разговора. В Херсонской области есть побережья двух — Черного и Азовского — морей. Беларусь и Херсонская область могут сотрудничать для восстановления системы санаторно-курортного лечения в этих заповедных местах.
Херсонская область готова выделить часть побережья для строительства там белорусских санаторно-курортных учреждений.
— Даже говорили про такую возможность: передадим часть побережья, чтобы Беларусь там построила свои базы, санатории, которые будут полезны жителям Беларуси, — сказал Владимир Сальдо.
Ранее мы писали о том, что в Нацбанке сказали о том, какой будет инфляция в Беларуси по итогам 2025 года (читать далее вот тут).