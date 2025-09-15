Зловоние накрыло центр Нижнего Новгорода: что говорит Водоканал

«Сначала не поняла, откуда запах. Подумала, что прорвало трубу в квартире. Но все в порядке. Потом поняла, что вонь проникла через открытые окна. Просто дышать невозможно», — пожаловалась читательница НИА «Нижний Новгород».
Редакция НИА «Нижний Новгород» попросила АО «Нижегородский водоканал» прокомментировать ситуацию. Там на запрос агентства оперативно отреагировали и провели обследование сетей водоотведения в районе площади Свободы с замерами газовоздушной среды.
«На момент проведения обследования линия водоотведения в технически исправном состоянии, запах не ощущается. Превышений ПДК по сероводороду не зафиксировано», — сообщили редакции.
Кстати, на выходных снова неприятно пахло в Верхних Печерах и Кузнечихе. Жители этих районов писали жалобы в соцсетях.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в отношении нелегальных ассенизаторов составлено около 50 административных протоколов. С их незаконной деятельностью отчасти связывают появление вони в некоторых локациях. Также стало известно, что усилен надзор за стоками нижегородских предприятий. За два месяца проведено 767 проверок промобъектов, в ходе которых выявлено 46 нарушений. За негативное воздействие на окружающую среду предприятиям начислено 74 миллиона рублей.