В Okko вышел документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России»

Не поймите неправильно: Быков — любовь; «Лихие» — не просто прекрасное шоу, но одно из лучших в современной российской истории; Артем Быстров и Евгений Ткачук — люди, благодаря которым хочется идти учиться актерскому мастерству. Однако в контексте «Общака» сериал смотрится как диснеевская «Русалочка» на фоне оригинала Ганса Христиана Андерсена — безусловным шедевром, ради сохранения зрительской психики лишенным абсолютного ужаса, что был в первоисточнике. И это ни разу не претензия к «Лихим» — просто когда ты смотришь кино, даже самое жуткое, ты все равно понимаешь, что это кино. А вот в случае с реальными историями реальных людей, которые к тому же звучат из первых уст, спрятаться от суровой реальности уже некуда.