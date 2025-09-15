Новый арт-объект в поселке Майский посвящен молодежи

На главной площади поселка Майский Краснокамского округа торжественно открыли арт-объект, созданный в рамках краевой программы «Регион для молодых».
Церемония открытия стала настоящим праздником: была подготовлена концертная программа, работали интерактивные площадки, а сам арт-объект стал естественной фотозоной.
По мысли авторов, арт-объект должен символизировать возможности, которые предоставляет округ молодому поколению. Он также напоминает о скором появлении в округе многофункционального молодежного центра. Он должен открыться в Краснокамске до конца года.