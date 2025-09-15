В Тюменской области запустили просветительский проект об экотропах

«Благодаря таким проектам экотропы развиваются и привлекают внимание туристов и горожан. Здесь находится мониторинговая площадка для исследования биоразнообразия территории и влияния на него соседства с нефтехимическим производством. Более чем 10-летний срок наблюдений подтверждает, что близость производства не имеет негативного влияния на флору и фауну», — отметил директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Станислав Козлов.