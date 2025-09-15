В Тюменской области запустили просветительский проект об экотропах

Новый эколого-просветительский проект «Сказки СИБУРского леса» запустили в Тюменской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Тобольска.
«Сказки СИБУРского леса» — это истории о взаимовыручке, дружбе и любви к природе от известной детской писательницы Зули Стадник. Озвучил эти сказки актер театра и кино Вячеслав Чепурченко.
Отметим, что проект был запущен компанией «ЗапСибНефтехим» в честь 10-летия экотроп «СИБУРа». Премьера состоялась на маршруте «Образ сибирской тайги», который находится в окрестностях Тобольска.
«Благодаря таким проектам экотропы развиваются и привлекают внимание туристов и горожан. Здесь находится мониторинговая площадка для исследования биоразнообразия территории и влияния на него соседства с нефтехимическим производством. Более чем 10-летний срок наблюдений подтверждает, что близость производства не имеет негативного влияния на флору и фауну», — отметил директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Станислав Козлов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.