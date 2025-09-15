Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил распространять информацию о способах угона автомобилей

Суд запретил распространять информацию о способах угона и взрыва автомобилей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд в Москве запретил распространять информацию о способах угона и взрыва автомобилей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что соответствующий иск подал Бабушкинский межрайонный прокурор города Москвы, прокуратура в сети обнаружила страницы с информацией о незаконных способах угона и взрыва автотранспортных средств. Они находились в открытом доступе.

Суд установил, что доступная для неопределенного круга лиц информация такого рода создает предпосылки к подготовке и совершению преступлений, организации, подготовке и реализации действий террористической направленности. Информация, размещенная на трех страницах в сети, была признана запрещенной к распространению, сообщается в материалах.