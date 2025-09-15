Более 42 тысяч сельчан в Ростовской области получают доплату к пенсии

Право на увеличенную выплату имеют неработающие пенсионеры, чей профессиональный стаж в сельском хозяйстве составляет не менее трех десятилетий. Надбавка распространяется на тех работников, которые были заняты в животноводстве, растениеводстве или рыбоводстве в таких организациях, как колхозы, совхозы, сельхозартели и другие предприятия АПК.