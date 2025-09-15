Более 42 тысяч сельчан в Ростовской области получают доплату к пенсии

В Ростовской области свыше 42 тысяч человек являются получателями повышенной страховой пенсии благодаря многолетнему труду в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Право на увеличенную выплату имеют неработающие пенсионеры, чей профессиональный стаж в сельском хозяйстве составляет не менее трех десятилетий. Надбавка распространяется на тех работников, которые были заняты в животноводстве, растениеводстве или рыбоводстве в таких организациях, как колхозы, совхозы, сельхозартели и другие предприятия АПК.
Важным условием является то, что вся трудовая деятельность в колхозах, совхозах или крестьянских хозяйствах до 1 января 1992 года автоматически включается в требуемый стаж, независимо от конкретной профессии или должности работника.
Как пояснила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина, размер дополнительной выплаты составляет 25 процентов от фиксированной части страховой пенсии. В текущем году эта сумма равна 2 226 рублям 92 копейкам. Всего в донском регионе такую финансовую поддержку ежемесячно получают 42 495 жителей.
Назначение доплаты происходит автоматически одновременно с оформлением страховой пенсии, что освобождает людей от необходимости подавать отдельные заявления или собирать дополнительные справки.
При этом, если пенсионер решит возобновить трудовую деятельность, выплата надбавки будет приостановлена. После последующего увольнения специалисты Социального фонда возобновят перечисление средств в беззаявительном порядке, используя сведения от работодателя. Поступления пенсии в повышенном размере возобновятся со следующего месяца после прекращения работы.
