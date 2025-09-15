В Тюменской области школьники обсудили особенности выбора будущей профессии

Первое заседание молодежного клуба состоялось по нацпроекту «Кадры» на базе центра «Работа России» в Абатском муниципальном округе Тюменской области. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
На первом заседании школьники задавали вопросы специалистам центра. Дискуссии были посвящены в том числе особенностям выбора пути развития карьеры. Ребятам было интересно, какие сложности бывают в работе специалистов и что им больше всего в ней нравится. Кроме того, на встрече клуба вручили памятные подарки детям, которые отличились при благоустройстве сельских общественных территорий этим летом.
«В Тюменской области молодежные клубы создаются при всех территориальных отделениях кадрового центра “Работа России”… Клубы предоставят молодым людям инструменты и знания, необходимые для успешной адаптации на рынке труда», — отметила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.
На базе молодежных клубов региона планируют проводить мастер-классы, организовывать встречи с предпринимателями и специалистами различных сфер. Это позволит подрастающему поколению не только лучше понять рынок труда, но и сформировать устойчивые связи в профессиональном сообществе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.