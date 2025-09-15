В Нижневартовске Ханты-Мансийского АО завершили ремонт улицы Северной

Участок улицы Северной Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Работы провели между улицами Нефтяников и Чапаева. Специалисты положили новый асфальт, установили пешеходные ограждения и остановочные комплексы. Также нанесли дорожную разметку, в том числе и пешеходную зебру, более заметным материалом — термопластиком. Также на участке провели озеленение.
За последние восемь лет в Нижневартовске выработан системный подход к планированию ремонтных работ. Они проходят в два этапа. На первом проводится диагностика дороги специализированной техникой, а на втором узнают мнения местных жителей. Всего в этом году в городе планируется привести в порядок несколько участков дорог общей протяженностью около девяти километров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.