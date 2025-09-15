В Нижневартовске Ханты-Мансийского АО завершили ремонт улицы Северной

За последние восемь лет в Нижневартовске выработан системный подход к планированию ремонтных работ. Они проходят в два этапа. На первом проводится диагностика дороги специализированной техникой, а на втором узнают мнения местных жителей. Всего в этом году в городе планируется привести в порядок несколько участков дорог общей протяженностью около девяти километров.