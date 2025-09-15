В Тобольске Тюменской области пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

Ярмарка вакансий «Для СВОих» состоится в городе Тобольске Тюменской области 19 сентября по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
На ярмарке участники смогут, например, ознакомиться с вакансиями ведущих организаций региона, проконсультироваться по вопросам открытия собственного дела. Также можно будет узнать про бесплатное профессиональное обучение. Компании могут принять участие как очно, так и онлайн.
Ярмарка вакансий «Для СВОих» пройдет 19 сентября в Тобольске на площадке мультицентра «Моя территория» по адресу: ул. Красноармейская, 6/4. Старт мероприятия — в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Регистрация открыта до 17 сентября.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.