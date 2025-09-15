Ричмонд
В Воронежской области провели интенсив «Тур в профессию. Я швея»

Участие в обучении приняли родственницы ветеранов спецоперации.

Источник: Национальные проекты России

Двухдневную образовательную программу «Тур в профессию. Я — швея» провели 9 и 10 сентября в Воронежской области для членов семей участников СВО в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.

«В первый день мы сосредоточились на теории: рассказали о материалах, оборудовании и технике безопасности. Объяснили разницу между профессиями портного, закройщика и швеи, обсудили, какие смежные возможности открывают эти навыки. Девушек это очень заинтересовало! Практическим заданием стал пошив шоппера. Мы разобрали его конструкцию, и участницы сразу приступили к раскрою», — рассказала руководитель школы шитья «Изнанка» Юлия Хорошева.

За короткий срок каждая участница образовательной программы смогла создать собственные изделия. В конце интенсива всем слушательницам вручили сертификаты о прохождении обучения.

«Для кого-то из участниц это — освоение новой профессии, для кого-то — возможность совершенствовать свои навыки. Но самое главное — здесь формируется настоящее сообщество взаимной поддержки. Уже родилась прекрасная инициатива: создать собственное ателье», — отметила куратор программы «Тур в профессию» Ольга Офицерова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.